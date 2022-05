Bodycams autorisées à la police, à Verviers

Cette utilisation est sollicitée pour les raisons suivantes, stipulées dans la délibération: "Les services de police sont de plus en plus souvent amenés à rendre compte de leurs actions et interventions" ; alors que, "parallèlement à cela, la généralisation des smartphones et l’utilisation massive des réseaux sociaux ont pour conséquence que les interventions policières sont de plus en plus souvent filmées (et parfois diffusées) par des citoyens" .