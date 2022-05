40 millions € pour le Grand-Bazar, l’ex-C&A et le parc des Récollets, à Verviers?

Les projets pour cette nouvelle session Feder ont été mis au point après des consultations avec de multiples acteurs (économiques, associatifs, etc.) de la région verviétoise. Alors que le jury mis en place par la Région wallonne devrait sélectionner ceux qui seront finalement retenus, les projets déposés par la Ville de Verviers ont été dévoilés ce mardi par le collège communal. Les voici.

1. Une cité administrative modèle en termes de performance énergétique, au Grand-Bazar et création d’une communauté d’énergie renouvelable

18,5 millions d’euros de subsides sont sollicités pour la rénovation énergétique du Grand-Bazar (dans le cadre de sa réhabilitation en cité administrative de la Ville, avec des commerces en rez-de-chaussée) et pour la création d’une communauté d’énergie renouvelable. En plus des travaux pour la réduction de la consommation énergétique, l’ancien paquebot commercial serait couvert de panneaux photovoltaïques (pour une production estimée à 75000 MW/h par an) et d’un dispositif de géothermie (production d’eau chaude). Selon ce qu’on appelle les "smart grids", le Grand-Bazar, ainsi que le C&A pourraient aussi être au cœur de nouveaux circuits d’alimentation d’énergies (l’un en électricité, l’autre en eau chaude, comme il y avait jadis l’Intervapeur), avec des boucles dans la rue du Collège et autour de la place du Martyr. Communauté d’énergie renouvelable: des bâtiments publics mais aussi privés pourraient se raccorder à ces boucles, pour partager les énergies, non seulement en en puissant pour leur consommation mais aussi en y réinjectant leur éventuel surplus de production (panneaux photovoltaïques).

2. Un «Laboratoire de la Transition» à l’ancien C&A

Dans le fil du travail du hub créatif et pour amplifier son action en termes d’innovation et d’expérimentation, 15,7 millions d’euros de subsides sont espérés pour la reconversion de l’ancien C&A en pôle régional de la transition durable, où s’installeraient des indépendants, entreprises, groupements, etc., actifs dans les secteurs de l’alimentation, du logement, de la construction, de la préservation et la valorisation des ressources naturelles (eau, etc.).

3. Rénovation et développement du parc des Récollets

Véritable poumon vert de 4 hectares au centre-ville, le parc des Récollets est très peu fréquenté et exploité, surtout au-delà de la promenade des Récollets (maillon important de la future Vesdrienne cyclo-piétonne). Pour le sécuriser, l’illuminer et l’aménager (ils pourraient y avoir une plaine de jeux, un belvédère et d’autres espaces récréatifs), 5,9 millions € sont sollicités.