L’institut Don Bosco a rassemblé les bénévoles des inondations autour d’un souper

Ce samedi soir, l’institut Don Bosco à Verviers invitait de nombreux bénévoles, venus prêter main-forte après les inondations, pour un repas en guise de remerciement. "Les 45 jours après les inondations, entre le 15 juillet et le 31 août, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider… parfois même des cars de quarante personnes provenant de Flandre! Et déjà à l’époque on s’était dit que ce serait bien de leur montrer à quoi ressemble l’école quand elle fonctionne, pourquoi ils avaient aidé. Eux étaient très intéressés et nous avaient laissé leurs coordonnées ", explique la directrice, Sandrine Spronck. L’invitation a été lancée et 150 personnes ont répondu présentes pour un verre de l’amitié et un couscous préparé par les professeurs.