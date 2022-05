L’Entracte, nouveau tea-room à l’ombre du Grand-Théâtre

Pour Valérie Houplain, qui est l’épouse d’Alain Hansenne, l’ancien patron de L’Harmonie, il s’agit d’une véritable envie qui se concrétise. "J’ai toujours trouvé ce bâtiment magnifique.Nous l’avons d’ailleurs rénové tout en gardant l’esprit du lieu.Et puis, ces derniers temps, c’est un quartier qui revit avec Daniel Tsoutzidis et le Vieux Bourg, Georges et son Gorgées ou encore France et son café du théâtre." Quant à L’Entracte, il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h30, avec une nocturne le vendredi.Et la cuisine est ouverte non-stop.