Le PTB interpelle les Verviétois sur le prix du carburant «impayable»

Ce samedi, le PTB menait 34 actions sur l’ensemble du territoire dont une sur le marché de Verviers. Samuel Nemes, député de la Région wallonne, et Karin Darkos, membre du parti, sont venus à la rencontre des Verviétois pour récolter les dernières signatures concernant leur proposition de loi visant à bloquer les prix excessifs du carburant. « Pas moins de 95 000 signatures ont été récoltées en Belgique, précise Samuel Nemes. Nous espérons atteindre les 100 000 signatures. » Le PTB précise encore que « le changement ne viendra pas seul, c’est pour ça qu’on est ici, […] si on se met chacun ensemble, on peut arriver à faire changer les choses. » C.T.