Avec 38 ans de bouteille dans le métier, Vincent Detry, couvreur à Verviers (Le fil de l’eau), ne connaît que trop bien la crise que traverse le secteur de la construction. Et ce n’est pas la première.

Manque de bras…

Lui s’est lancé au début des années 1980, a une époque où il était difficile de trouver du boulot comme ouvrier. "Il y avait une crise dans le bâtiment: il n’y avait pas beaucoup de travail, personne n’engageait d’ouvrier. Donc je me suis formé avec une personne et je me suis lancée à mon compte. "

Aujourd’hui, le vent a bien tourné: les projets de construction et rénovation sont nombreux, mais la main-d’œuvre se fait rare: le secteur de la construction manque de bras! "C’est très difficile de trouver des ouvriers."

En Wallonie, plus de 10000 postes sont vacants, selon Francis Carnoy, directeur de la Confédération construction wallonne. " Au début du Covid les gens étaient un peu dans l’incertitude, donc plus réticents à passer commande. À la fin de l’année, ça s’est débloqué. Là, on a pas mal de travail pour cette année 2022" , continue le couvreur.

…et de matériaux

Aujourd’hui, outre les prix des matériaux qui ont explosé, les problèmes d’approvisionnement touchent tous les matériaux, explique-t-il. "Dernièrement, j’ai dû attendre un mois et demi pou r des bêtes vis: comment est-ce possible?"La pénurie touche bon nombre de matériaux et les délais sont parfois (très) longs.

Installer des volets motorisés sur Velux? Près de six mois pour recevoir les pièces motorisées. Qu’il replacera, gratuitement, par la suite: soit une perte de temps et d’argent. Passant de chantiers en chantier, il travaille en fonction du matériel qu’il reçoit. Pas le choix.

Pourquoi ne pas commander dès lors des matériaux à l’avance? Il y a pensé. "Mais on m’a dit que ce n’était plus possible, maintenant il y a des quotas. Même pour les tuiles en terre cuite, qui sont des matériaux de base! Certains en ont en stock, mais dès qu’il faut une couleur plus originale il faut passer commande. On en a commandé en décembre, en sachant qu’on ne les aura pas avant le mois de mai-juin."

Clients mécontents

Évidemment, l’augmentation des prix des matériaux se répercute sur la facture des particuliers.

"Et lorsqu’on dit que c’est finalement 5000 euros en plus, évidemment le client n’est pas content. Heureusement, on n’a pas été vraiment face à cette situation, car on essaye d’anticiper. Je prends le prix du jour, qu’on reçoit de nos fournisseurs."

Dernièrement (en mars), il fallait encore compter +8,5% sur les tuiles et 12,5% pour l’aluminium… "Ce n’est pas toujours facile à accepter pour le client. Même si les prix augmentent partout: les gens le voient quand ils font leurs courses. Mais les sommes ne sont évidemment pas les mêmes lorsqu’on paie un caddie de course ou un toit… "