Des concerts pour animer le centre-ville

Avec ici la musique et des groupes ou musiciens de la région Verviétoise au centre du thème. "Il y avait trois endroits ciblés, avec chacun une scène. À savoir dans le piétonnier près de l’Harmonie, sur la place Verte et sur la place de la Vervî-Riz.Et avec des styles musicaux différents, à savoir respectivement du jazz, du rock/métal et des dj set. Quant aux groupes, ils ont été sélectionnés suite à un appel lancé par Verviers Ambitions."

Quant au futur, Cécile Ozer et Verviers Ambitions ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. "En collaboration avec l’union des commerçants, nous avons l’envie de toujours avoir des événements pour attirer du monde en ville. Comme il y a 15 jours avec le défilé des géants ou d’autres choses dans les prochaines semaines.À l’instar du salon des Ginettes qui se tiendra à l’Hôtel Verviers.Dans l’objectif de créer des ponts entre les événements et le centre-ville, nous allons, dans le cas des Ginettes, faire gagner des chèques à dépenser le jour même dans les commerces du centre."