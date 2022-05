La dernière histoire belge: deux ponts à cheval entre Verviers et Dison, touchés par les inondations de l’été dernier, vont être rénovés. Avec subsides à la clé. Le hic c’est que Verviers a été classée en catégorie 1 des communes sinistrées et Dison en catégorie 3. Du coup pour une même rénovation d’un même pont on arrive à l’idiotie suivante: Verviers recevra 90% de subsides et Dison 70%. On entend déjà le soldat Pithivier, de la 7eCompagnie: "Si j’connaissais l’[…] qui subventionne le pont" .

Top Chef ou Top Secret?

Mardi et mercredi, une équipe de télévision allemande est venue tourner un épisode du Top Chef allemand. Outre une production très méthodique et germanique dans l’âme pour les participants, on se serait cru à un épisode de Top Secret tellement cette même production avait peur (tout comme Verviers) que l’on en parle avant une diffusion prévue… en février 2023! Il a même fallu négocier pour ne rien pouvoir dire! La… "cuisine" était donc "impossible" pour nous à voir et à vous relater. Même pour la blanke dorêye.

Une petite mise à jour

Alors que le conseil spadois s’apprêtait jeudi à prendre acte du rapport de la directrice financière, Yves Libert (Osons Spa) s’est permis une petite remarque. "Pourrait-on rappeler à Madame la directrice que le ministre Furlan n’est plus ministre depuis janvier 2017? On sait qu’elle reprend, comme souvent, les rapports des années antérieures qu’elle amende mais, régulièrement, elle nous dit qu’elle attend des nouvelles du ministre Furlan… Elle n’en aura plus, a priori" , sourit-il. Oups!

Parler ou agir

Le président de l’UCM de Verviers, Philippe Lagasse de Locht, va donner une conférence sur le thème suivant: "Quel renouveau économique pour Verviers? Certains en parlent, d’autres le construisent." L’invitation énumère les orateurs invités, dans l’ordre suivant: Patric Huon (City Mall), Jan De Nys (Retail Estates), Stéphane Gillet (représentant de Filip Claessens, investisseur de Verviers 2.0 dont La Ville dans la Ville) et Jean-Pol Bollette (Green Construct). Tiens, l’ordre aurait-il été choisi en fonction de l’intitulé "Certains en parlent, d’autres le construisent"?

Un prêt… jusqu’à quand?

Lors du conseil communal de Stavelot, le bourgmestre, Thierry de Bournonville, a décrit l’année 2021 en quelques chiffres: 62 naissances, 40 décès… Et le mayeur a célébré 25 mariages, ou presque. Il a en effet délégué quelques cérémonies au premier échevin, Fabien Legros. "Mais je lui ai toujours prêté mon écharpe" , a précisé le bourgmestre. "Et je vous la rends à chaque fois… en tout cas pour l’instant" , lui a répliqué dans un sourire son premier échevin.