À 97 ans, la Heusytoise Charlotte Polis publie un 11e roman, « Inoubliable Mina », dans un nouveau genre

« Ici, ça s’est présenté comme ça (rire). J’ai suivi mon impulsion et mon imagination » annonce d’emblée l’écrivaine heusytoise Charlotte Polis. Elle s’inscrit dans un thriller, un genre qu’on ne lui connaissait pas encore! Inoubliable Mina , ce sont deux jeunes filles devenues sœurs de cœur au fil des événements de la vie. Ce sont aussi des relations humaines et une dualité perpétuelle entre le bien et le mal à travers les relations entre Mina et Laurénia. « Pourquoi le mal gagne-t-il si souvent? C’est une question que je n’arrive pas à résoudre malgré mon âge et les années! »