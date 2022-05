Nouveaux site internet et logo pour les 25 ans de l’entité regroupant les écoles catholiques

"Au sein de notre entité composée de 21 écoles, nous représentons 4000 élèves, 600 enseignants et 10 pouvoirs organisateurs , détaille Robert Léonard, le président de l’entité. Et travailler ensemble est l’un de nos objectifs depuis sa création. Nous avons plusieurs réunions par an pour évoquer les différentes problématiques que les écoles peuvent rencontrer par exemple. Nous avons une mutualisation des subsides.Ou encore nous avons une secrétaire qui est là pour aider administrativement les écoles et leur donner un coup de main."

Une belle entraide vécue lors des inondations

Et lors des dernières inondations, on a pu voir également toute l’entraide qui peut exister au sein de cette entité regroupant ces 21 écoles catholiques. "Nous avions par exemple mis sur pied une opération de récolte de matériel scolaire neuf pour les écoles sinistrées. Cela a connu un grand succès.À tel point qu’une fois que toutes nos écoles ont été servies, nous avons donné le surplus aux écoles communales."

«Travailler ensemble, avec le secondaire notamment»

Enfin, pour marquer le coup pour ce 25e anniversaire, l’entité des écoles catholiques fondamentales de Verviers-Limbourg a mis sur pied deux nouveautés.A commencer par un tout nouveau logo qui a été réalisé par les élèves de graphisme de l’Institut Sainte-Claire. Mais aussi un site internet flambant neuf. "Ce site regroupe toutes les informations dont ont besoin les parents pour faciliter leur recherche d’école. On y retrouve toutes les adresses, des liens redirigeant vers les sites internet ou pages Facebook des écoles ou encore un petit mot résumant chaque établissement."

Quant au futur, l’objectif est, selon le président de l’entité, "de continuer à travailler ensemble comme nous le faisons.Avec le secondaire notamment."