La caserne du Plateau avance, Verviers stagne

Quant à la caserne de Verviers, le dossier avance mais stagne en même temps. "Nous avons déposé un premier permis unique le 14 décembre mais on a reçu une demande d’infos complémentaires de la part du SPW notamment sur l’accès PMR, détaille le commandant, QuentinGrégoire. Le nouveau permis a été déposé le 5 avril et est complet et recevable. On lance la procédure habituelle."

Et il y a donc un petit souci qui génère quelques semaines de retard. "Il y a un chemin vicinal qui n’existe plus mais qui est toujours repris au plan.Il doit être déclassé au conseil communal du mois de septembre prochain, à Verviers."

Ces comptes en boni qui vont aider en 2022

Ensuite, les comptes 2021 de la zone de secours ont été approuvés. Avec un boni de 118855 €. À la question, posée par le bourgmestre d’Olne Cédric Halin, le comptable spécial de la zone VHP, Jonathan Chanteux, a répondu que celui-ci sera bienvenu pour compenser les sauts d’index, avec un nouveau saut prévu encore en décembre, le quatrième sur un an.

Une ambulance achetée anticipativement ainsi que deux véhicules tout-terrain

Il y avait encore au programme l’achat d’une ambulance. Prévue pour 2023, elle sera achetée anticipativement car les délais de livraison sont passés de 9 à 18 mois avec la crise actuelle. Budget: 145000 €.

Enfin, deux véhicules tout-terrain vont également être achetés ( voir notre article du 13 mai dernier ).Et ils viendront bien à point avec les feux de forêt qui se multiplient ces dernières années, comme nous avons encore pu le constater le week-end dernier. Ils coûteront 582194 € en passant via la France et l’UGAP. Soit une ristourne de 120000 € par rapport à un marché fédéral belge classique. Une belle économie.