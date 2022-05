Écolo veut faire de Verviers un exemple de décumul politique… avant un éventuel cas Ben Achour au PS?

Il s’agit d’interdire que les membres du collège communal – "actuels et autant que possible futurs" , indique le texte de cette délibération – cumulent cette fonction (de bourgmestre, échevin ou président de CPAS) avec un mandat de député, à quelque niveau que ce soit (provincial, régional, communautaire, fédéral ou européen), de sénateur aussi. Il est cependant à noter qu’il est déjà impossible (illégal) d’être à la fois membre d’un exécutif communal et député provincial.

Pas de cumulard pour le moment

Certes, il n’y a actuellement aucun membre du collège communal verviétois qui soit dans ce cas de figure. Mais cela l’a été il n’y a pas si longtemps. Hajib El Hajjaji rappelle ainsi que Marc Elsen (cdH) a été bourgmestre tout en restant encore pendant quelques mois député, que feu Jean-François Istasse a été en même temps échevin et député, ainsi que Muriel Targnion députée-bourgmestre.

Certes, la législation wallonne limite fortement ce genre de cumul, qui est autorisé uniquement aux députés élus avec les plus gros scores de leur parti, mais cela ne porte que sur le parlement régional. Pas, car ce n’est pas de son ressort, sur un cumul d’un mandat exécutif communal avec un mandat parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles (ce qui était le cas dans les exemples récents cités par le chef de groupe Écolo) ou avec un mandat au parlement fédéral.

Si aucun élu verviétois n’est actuellement dans une situation de cumul, totalement légal, l’initiative d’Écolo "permet justement de ne stigmatiser personne" , de se vouloir "constructive et consensuelle".

Deux cas potentiels

Hajib El Hajjaji souligne néanmoins que 2 des 37 élus communaux verviétois actuels pourraient se trouver dans ce cas de figure: la députée communautaire "Stéphanie Cortisse, qui a été envisagée lorsque le MR a remplacé un de ses échevins" (Freddy Breuwer, finalement par Amaury Deltour) et peut-être le député fédéral "Malik Ben Achour, quand il s’agira de remplacer Alexandre Loffet par un échevin PS" , ce qui est prévu pour janvier 2023.

Si le projet de délibération d’Écolo rappelle, au besoin, que les statuts du MR interdisent un tel cumul pour les villes de plus de 50000 habitants, une telle disposition existe aussi dans les statuts du PS depuis 2017 et un congrès à la tribune duquel… Malik Ben Achour s’en était fait le chantre.

"Je ne comprendrais donc pas que ces deux partis qui sont dans la majorité politique à Verviers ne votent pas ce que nous proposons" , glisse le chef de groupe Écolo, pour qui un tel décumul (interdit au sein du parti vert) "relève du bon sens en matière d’exercice d’une responsabilité politique au service des citoyens, d’un message clair à l’attention de nos concitoyens et de solutions pour éviter de potentiels conflits d’intérêts" . À Verviers comme ailleurs, avec aussi l’espoir donc que "Verviers serve d’exemple" , que le gouvernement wallon s’en saisisse pour généraliser un tel décumul, sans plus de limitation. Voire que cela soit aussi instauré à la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour les députés communautaires)? Ce qui ne pourrait être le cas que si c’était également d’application à la Région bruxelloise (dont des députés sont aussi parlementaires communautaires). Or, précisément, Écolo Verviers souligne s’inscrire dans le fil de "l’initiative du gouvernement bruxellois (PS-Écolo-Défi) qui veut concrétiser l’interdiction" d’un tel cumul.

Une contrainte pas légale, un engagement politique

Même si elle y est votée par une majorité des élus, ce qui reste à vérifier, la délibération qui sera mise au vote du conseil communal de Verviers n’aura donc pas "force de loi". Écolo le sait. Mais, argumente Hajib El Hajjaji, "il s’agirait de règles qu’on se donne à nous-mêmes et d’un message très positif envers la population, en affirmant que la priorité des membres du collège communal est notre ville, qui fait face à des enjeux importants" .

Selon Écolo Verviers, qui regrette déjà que plusieurs échevins aient conservé une autre occupation professionnelle, un tel engagement de non-cumul aurait encore plus de sens en bords de Vesdre. En raison de "la situation politique et financière très préoccupante de la Ville de Verviers et les enjeux considérables actuels et futurs en matière socio-économique, éducative, écologique et climatique ou encore démocratique, dans un contexte post-covid et post-inondations" .