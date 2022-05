Tout d’abord, il s’agira du grand retour du rassemblement des confréries de 10h à 17h dans le parc de l’Harmonie. Là, dix-neuf confréries provenant de toute la Wallonie vous accueilleront pour différentes dégustations. De quoi goûter de la fricasseye de Chèvremont, des boulets du Gay Boulet, de la makèye, du lev’gos, de l’oie de Visé ou encore, sans l’oublier, de la blanke dorêye de Verviers. Le tout saupoudré de quelques bières de ces confréries.

Pour animer tout cela, il y aura également des représentations de la compagnie de Fabienne Henrot, dont la troupe proposera trois représentations de danse sur le thème des personnages illustres et folkloriques verviétois.

Aussi le retour du carnaval

Mais l’autre événement phare de cette journée du folklore sera le retour du carnaval de Verviers.Dans une mouture plus light et avec un tracé différent. "Nous tenions à le mettre sur pied même dans la difficulté. Nous préférons donc être présents même à 70% que d’annuler", précisent Olivier Lopez et Jonathan Lejeune. Ainsi, il y aura une quinzaine de groupes carnavalesques présents avec sept ou huit chars. "Habituellement, nous avons une trentaine de participants mais beaucoup n’ont plus de char suite aux inondations.et d’autres n’ont rien fait à cause du Covid. Mais tout le monde reviendra au complet dès l’an prochain." Quant au parcours, un moment imaginé vers Heusy pour éviter les travaux du centre-ville, il sera bien maintenu au cœur de Verviers. Mais avec un tracé différent qui commencera devant l’Harmonie à 13h-13h30, en lien avec le rassemblement des confréries.De là, direction la gare, l’hôtel Verviers, la rue Lucien Defays puis une halte rue du Marteau vers 15h30. Ensuite, direction la place du martyr, rue du Collège, la rue du Gymnase avant de venir vers la place Verte pour un grand rondeau final vers 17h30-18h. Le carnaval se clôturera avec une soirée carnavalesque en plein air jusqu’à 22 heures à cet endroit.