La tarte au riz, star du Top Chef allemand

En fait, tout ce petit monde était présent pour une émission de téléréalité allemande, c’est-à-dire l’équivalent de Top Chef en Allemagne.Une émission suivie tout de même par trois millions de téléspectateurs par épisode.

En fait, les candidats devaient découvrir cette tarte typiquement verviétoise, comme nous raconte la Vervî-Riz. Les participants, dont nous ne pouvons évidemment donner les noms ou les visages, confidentialité de l’émission oblige, ont dû identifier les différents ingrédients qui composent la blanke dorêye. Ensuite, les candidats du télécrochet culinaire ont dû tenter de reproduire, avec le plus de similitude possible, la tarte au riz.Et ce, sans liste d’ingrédients prédéfinie. Un sacré défi!

Après tout cela, les candidats se sont retrouvés, ce mercredi, dans l’hôtel de Ville où un jury composé de dix personnes, tant provenant de la Vervî-Riz que des personnalités du folklore local, ont dû juger de la qualité de la tarte au riz réalisée par les candidats.

Quant à l’épisode de cette émission, vous l’aurez compris, dont on ne peut non plus pas citer le nom mais que l’on peut retrouver aisément via un moteur de recherche, vous avez le temps avant de le voir arriver. Car celui-ci sera diffusé sur une des plus grandes chaînes d’Allemagne au mois de février 2023 seulement.