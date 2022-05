Visites à thème du cimetière

L’AGAV (Association des Guides Verviétois) et la Maison du tourisme organisent des visites thématiques touristiques du cimetière de Verviers. La première, à la découverte des dernières demeures des entrepreneurs et inventeurs verviétois, aura lieu le dimanche 22 mai de 14 à 16 h. Rendez-vous à la grille magistrale rue de la Cité. Cinq autres visites abordant d’autres sujets, sont programmées les 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre et 23 octobre. Distance de 2,5 km environ. Prix : 5 €, les réservations ne sont pas nécessaires.