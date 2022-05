En ce 14 mai 2022, l’unité scoute ne voulait pas laisser passer cette date et voulait marquer le coup pour rendre un nouvel hommage au plus ancien scout de Belgique. C’est pourquoi l’ASBL ADN, composée d’anciens de l’unité et qui organise notamment le marché de Noël des Minières, a mis sur pied une guinguette. Un moment de convivialité où les amis d’Ara du Nerf et les membres de l’unité ont pu prendre un verre en son honneur, tout en simplicité. De plus, plusieurs portraits géants d’Ara duNerf, qui avaient déjà été placés lors de son enterrement tout autour de l’édifice religieux, sont ressortis et ont été placés un peu partout. Un énième clin d’œil à Pierrot Michel qui a très certainement trinqué avec son unité de là-haut.