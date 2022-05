Comme l’a communiqué le parquet ce samedi, le quinquagénaire aurait frappé à plusieurs reprises l’infortunée dame qui a été blessée.

La dame a été auscultée et elle est désormais en incapacité de travail pour une durée de quinze jours. Selon les premiers témoignages, le Verviétois reconnaîtrait les faits.

Quant au parquet de Verviers, il va analyser le dossier et voir la suite à donner à celui-ci. Et donc de savoir si ce dernier va être placé sous mandat d’arrêt et si le dossier va être instruit.