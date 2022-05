Initiatives locales d’intégration: 21 projets soutenus

21 projets soutenus, dont une majorité à Verviers

Ainsi, ce sont vingt et un projets qui sont donc retenus dans notre arrondissement de Verviers. C’est d’ailleurs l’ancienne cité lainière qui reçoit la majorité des projets soutenus de la région. Ainsi, les Temps Mêlés, l’Action langues Verviers, l’Action mondiale pour la solidarité, le Centre culturel éducatif vervietois, le Centre d’aide, d’information et d’éducation pour l’égalité entre les femmes et les hommes Verviers, le Centre d’éducation populaire André Genot vervietois, le CIEP Verviers, l’Espace 28, l’ASBL I.SO.C.E.L.E, La belle diversité, la maison Arc-en-ciel de Verviers – Ensemble autrement, le service de prévention et aide a la jeunesse, Reso (antenne Verviers), Revert et le Terrain d’aventures de Hodimont recevront un subside du côté de Verviers.

Ensuite, pour Dison, le CPAS et le Centre d’insertion et de développement ont vu leurs dossiers acceptés.Enfin, le CPAS de Welkenraedt, la commune de Pepinster, Couleur café de Malmedy et la ville de Herve recevront aussi un subside.