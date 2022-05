Il y a trois ans, nous avons créé notre studio ARHA du côté de Milmort avec tout ce qu’il faut pour les conseils en architecture d’intérieur et nous avons développé une boutique en ligne. puis on a eu envie d’ouvrir une boutique ici avec une sélection de nos coups de cœur.» Avec donc tout ce qu’il faut pour refaire son intérieur avec des produits de qualité. «Il s’agit du moyen et haut de gamme en décoration avec du scandinave et de fabrication européenne.

Nous travaillons aussi avec des designers belges. Il y a un peu de tout comme des tables, chaises, luminaires, habillage de fenêtre, plaids, tapis. Nos produits s’adressent plus à une clientèle qui recherche de la qualité. Sans oublier que nous sommes là pour les conseils en architecture d’intérieur. Nous pouvons d’ailleurs nous déplacer au domicile des clients à ce sujet.»