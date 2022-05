La trémie: les travaux débutent ce lundi

C’était en mars dernier: le conseil communal prenait acte de la décision du collège communal de lancer un marché public pour la réfection de la trémie routière entre la rue Lucien Defays et la rue du Marteau. Le chantier devrait débuter ce lundi, indiquent nos confrères de Sudpresse.D’abord, il s’agira de la nettoyer, de vérifier si les pompes sont fonctionnelles et de les remettre en état si elles ne le sont pas.Ensuite, la route sera rénovée via un raclage-pose de tarmac.