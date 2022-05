Car le collège communal a décidé jeudi que cet "espace sera agrémenté d’une œuvre d’art monumentale. Il s’agit, pour Verviers, d’enrichir ses atouts et d’affirmer son identité culturelle. En l’espèce, il s’agit de symboliser l’emplacement de l’ancienne Porte de Heusy édifiée en 1671 et démolie en 1863."

Pour ce faire, le Collège "a également innové en ce qui concerne la procédure de sélection. La procédure, qui prévoit deux étapes, fait la part belle tout d’abord à l’intelligence collective, puisque la 1re phase de sélection des candidats, qui auront remis une offre, sera confiée à un jury composé de représentants issus des services techniques de la Ville, des institutions culturelles publiques verviétoises (CCV, Académie, Conservatoire), de la fédération Wallonie-Bruxelles, d’artistes ou d’acteurs d’institutions culturelles privées, du collège communal, etc. Il reviendra à ce jury de proposer les artistes retenus pour la 2e étape."

Et cette seconde étape évoquera la participation citoyenne puisqu’elle "verra un jury composé des 37 conseillers communaux et de 37 citoyens désignés par tirage au sort aléatoire parmi la liste des électeurs verviétois. Les artistes retenus à l’issue de l’étape 1 seront invités à présenter oralement leur projet devant le jury, qui établira un classement en fonction de la qualité (valeur esthétique, intégration dans l’environnement), la valeur technique, les délais d’exécution et du prix."

Ce classement sera soumis au collège communal, qui désignera le lauréat. Le budget total consacré à l’intervention artistique sera de 150 000€, tout compris.