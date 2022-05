Deux nouveaux camions achetés prochainement

Dans la pratique, deux camions pour feux de forêt devront être rachetés, du type 4X4 surélevés "Unimog". Le point passera justement au prochain conseil de zone de secours, soit le vendredi 20 mai.

"Nous faisons face à de plus en plus de feux de forêt et de broussaille. Les véhicules que nous avions ont soit 30 ans soit ont été victimes des inondations.L’un d’entre eux est en réparation mais rien ne garantit qu’il nous reviendra réparé". Avec 4000litres d’eau chacun, ses deux futurs véhicules sont équipés spécifiquement pour agir en cas de telles catastrophes naturelles. "Nous en avions deux qui nous ont été prêtés par le Luxembourg et Hainaut mais on a dû leur rendre.On ne peut pas rester sans véhicules."

Un véhicule testé en Alsace en décembre dernier

Afin de parfaire ses connaissances et d’affiner ses besoins, plusieurs pompiers de la zone de secours s’était justement rendue en Alsace pour tester un camion "feu de forêt" du Service d’incendie et de secours 67 Bas-Rhin. L’engin correspondait alors pleinement aux souhaits de nos pompiers, moyennant "une adaptation des procédures opérationnelles" ( voir notre article du 9 décembre dernier ).

À côté de cela, la zone entend aussi s’équiper de deux autres engins style pick-up qui n’ont pas non plus survécu aux flots de l’été dernier.