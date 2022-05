Bielmont, une marque de vêtements éthiques

"En arrivant là-bas, j’ai découvert que l’un de mes oncles avait une entreprise textile , raconte-t-il. Je me suis rendu sur place et cela ressemble fort à ce que l’on voit dans les documentaires. Mais le voir en vrai est encore plus choquant même si cela fait, au final, partie de leur culture". Il retient notamment ces étiquettes brodées "made in Italy", symbole de l’industrie du textile mondialisée.

Cette réalité lui rappellera aussi de nombreuses similitudes avec sa ville natale, Verviers, ancien fleuron lainier. "Les couleurs du Pakistan, le vert et le blanc, sont aussi celle de Verviers, la mascotte, à savoir le bélier, aussi" , précise David-Reyan Butt. Passionné d’art et de mode depuis toujours, il a alors une révélation: pourquoi ne pas créer une marque de vêtements alliant ses origines, tout en étant éthique et dans l’air du temps? C’est ainsi qu’est née Bielmont, un nom choisi en hommage à son quartier.

"C’est là que j’ai grandi et que mes parents vivent. J’y ai forgé ma personnalité et fait des heures de skateboard, confie-t-il. Je trouve aussi que c’est un quartier de la ville intéressant: en un passage pour piétons, on passe du bloc de logements sociaux à Heusy. On y retrouve un mix de culture qui lui apporte une grande richesse".

Des valeurs qu’il transmet aussi sur sa première collection, qui sera commercialisée dans quelques jours. "On s’inspire du streetwear tout en jouant avec les codes" , note-t-il. On remarque notamment des références historiques et patrimoniales, avec des couleurs, des blasons. "Je souhaite aussi m’inspirer des vêtements traditionnels pakistanais et de nos archives familiales".

Tout en transparence

Le Verviétois veut aussi se démarquer de la fast-fashion. "Les matières premières proviennent du Pakistan. Pour la confection, tout se fait en Belgique. On travaille ici avec une couturière à Verviers mais aussi avec un atelier à Liège. Les impressions et les broderies se font en région liégeoise et les étiquettes, elles, sont fabriquées à Bruxelles" , précise David-Reyan Butt. Les pièces se déclinent en version unisexe pour tous les budgets, de l’entrée de gamme au plus luxueux. De quoi toucher un large public.

À découvrir sur le www.bielmont.com