La course à pied pour personnes amputéesà Verviers

L’idée est née d’une rencontre, celle entre le fondateur de l’ASBL Leg’s Go, Luc Huberty, et des représentants de la Ville lors de la préparation du dernier jogging de Verviers. "On lui a proposé un partenariat avec la Maison Verviétoise des Sports et la Ville de Verviers pour le lancement d’une section verviétoise de Leg’s Go" , détaille l’échevinat des Sports de Verviers. Une première session s’est tenue ce mercredi soir au stade de Bielmont.Dans la pratique, il s’agit du lancement de sessions d’entraînements hebdomadaires – chaque mercredi soir – sur la piste d’athlétisme pour les personnes amputées désireuses de pratiquer la course à pied avec prothèse ou le handbike. "Le fondateur de l’ASBL a été victime, à l’âge de 36 ans, d’un grave accident de voiture au cours duquel il a perdu la jambe droite". Il a constaté au fil du temps que sa mobilité réduite pouvait être un facteur d’isolement. Après s’être doté d’une prothèse, il s’est alors mis à la pratique de la course à pied et a découvert ses nombreux bienfaits sur santé physique et mentale. "Son regard sur lui-même changeait: il avait cru ne plus vouloir marcher et se retrouvait à parcourir des kilomètres en courant". C’est de son expérience qu’est née son association en 2015 qui a pour but de proposer des entraînements à des personnes amputées et de récolter des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir "ainsi que l’accompagnement nécessaire à l’apprentissage de l’utilisation de cette prothèse". "Leg’s Go bénéficie d’une reconnaissance par la ligue handisport francophone et constitue une référence dans le monde de la course avec prothèse". Une ASBL qui peut désormais remplir cette mission sur Verviers! À ce jour, cinq personnes amputées sont inscrites aux nouvelles sessions du mercredi soir animées par Anne Quaghebeur, monitrice à Malmedy dans une section similaire. Si ces entraînements sont réservés aux personnes amputées, par la suite, il sera envisagé de les ouvrir aux personnes porteuses d’autres handicaps. L’objectif de cette section "Leg’s Go Verviers" étant "de venir en aide aux personnes qui souhaitent, quel que soit leur handicap, se reconstruire par la pratique du sport".