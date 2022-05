Un Victory Day sur fond d’Ukraine et d’inondations

Cette édition 2022 avait une connotation particulière avec les événements de ces derniers mois.A commencer évidemment par la guerre en Ukraine, comme le rappelle Muriel Targnion. "On n’est désormais plus dans un devoir de mémoire avec la guerre actuelle.C’est ce qui est dramatique.Nous avons fait durant 77 ans ce devoir de mémoire et aujourd’hui, la guerre est en Europe avec des tensions internationales qui n’ont jamais été aussi fortes et graves. Tout le monde prend conscience du danger avec ce conflit entre la Russie et l’Ukraine.Cela fait des années que nous disions que les tensions montaient. Mais quand, au quotidien, on n’agit pas ou qu’on ne la (la guerre) voit pas sur nos écrans de télévision, cela nous semble lointain.Désormais, la guerre est bien là, à 2000 kilomètres de nos frontières. Avec des conséquences directes sur notre quotidien avec la pénurie de matières premières, la hausse des carburants,… C’est une prise de valeur que notre démocratie n’est pas partagée partout dans le monde."

Sans oublier également les terribles inondations qui ont ravagé une partie de Verviers. "Les catastrophes climatiques n’ont jamais été aussi fortes également depuis le début du XXIe siècle.Des canicules ou inondations et à côté de cela, des institutions politiques publiques qui n’ont plus beaucoup de moyens. On n’a plus beaucoup d’argent justement à investir dans un moment de changement de société et de vie quotidienne pour créer un nouveau monde." Comme l’avouait Muriel Targnion, "difficile de faire dans de telles circonstances un discours positif".