MZ Sport outlet s’installe rue du Brou à Verviers

C’est un magasin d’articles de sport qui a ouvert ses portes cette semaine dans la rue du Brou à Verviers. Et derrière le comptoir de MZ Sport outlet, on retrouve le Verviétois Pius Borel Palm. « J’ai tout simplement voulu investir dans ma ville avec un magasin pour la jeunesse. Et je trouve que la rue du Brou est l’endroit le plus fréquenté de Verviers. » Dans ce magasin, on trouve de quoi rassasier les sportifs. « Je propose pour tous les styles de sportif. Il y a un peu de tout. Nous ne proposons que des grandes marques. On a beaucoup de Nike mais aussi de l’Adidas, du Puma, du Jordan… »