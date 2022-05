Verviers: le festival Fiestacity aura bien lieu cette année, la scène principale sur la place Verte

Si l’affiche, en cours d’élaboration, n’est pas encore dévoilée, il y aura des dizaines de concerts sur quatre scènes différentes et avec des styles musicaux divers.

Gros changement cependant, cette année: en raison des travaux qui devraient y avoir débuté, la place du Martyr ne sera plus l’épicentre du festival. La scène principale sera déplacée vers la place Verte, qui a été entièrement réaménagée, notamment pour pouvoir y accueillir à nouveau de grandes manifestations.

Les autres scènes resteront à leur emplacement habituel, soit dans la rue du Marteau, dans la cour Fischer et au Spirit of 66.

Appel à candidatures aux groupes régionaux pour le «festival off»

L’ASBL Verviers Music Festival lance un appel à candidatures pour le "festival off": les chanteurs et groupes de la région verviétoise qui souhaitent y participer sont invités à envoyer leur candidature, via un formulaire disponible sur le site web www.fiestacity.be et sur la page Facebook de Fiestacity, qui doit être accompagné d’un CD de démonstration avec minimum trois titres. Le tout est à adresser à Jean-Marc Rombach, rue Barthélemy Guinotte, 21 à 4830 Limbourg. La date de clôture des candidatures est le 25 mai.