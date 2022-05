Le St Andrew’s de retour sur la place du Martyr à Verviers, à l’ancien bar Carlsberg

À nouveau sur la place du Martyr. Mais attention: le "Saint" ne revient pas dans ses anciens murs mais bien dans l’ancien bar Carlsberg. "Cela faisait 18 ans que nous étions là-bas et 28 ans que le St Andrew’s existait , détaille Frédéric "Dari" Darimont. Suite aux inondations, nous avons concrétisé avec mon associé Patrick Hautregard (alias "Crouch") l’ouverture d’un St Andrew’s à Welkenraedt.Mais comme Verviétois, j’avais envie de revenir ici, où on a une certaine popularité. On a d’abord voulu reprendre notre précédent café mais il était déjà reloué. Puis Olivier Lopez nous a proposé de reprendre le bar Carlsberg pour en faire un nouveau St Andrew’s. Il vient donc nous soutenir en appui dans ce projet, Crouch s’occupant plus du St Andrew’s de Welkenraedt."