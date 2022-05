Deux journées consacrées à l’orthopédie à Verviers: entre apprentissages et technologies du futur

C’est un congrès médical et paramédical qui s’adresse aux professionnels de la santé s’occupant de l’appareil locomoteur, soit de tout ce qui nous permet de nous mouvoir.Ce sont toutes les pathologies des articulations, celles des tendons, des muscles. Ces deux journées s’adressent à la fois aux domaines médical et chirurgical, et aussi bien aux médecins généralistes qui sont les chefs d’orchestre de la prise en charge de ces pathologies qu’aux chirurgiens orthopédiques, aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes, aux infirmières spécialisées dans le domaine, etc. C’est un congrès assez vaste qui n’est pas centré uniquement sur l’aspect chirurgical de la pathologie.

Un congrès assez vaste pour une discipline qui l’est tout autant?

En effet, l’orthopédie, ce n’est pas seulement la prise en charge des pieds, c’est aussi la prise en charge des pathologies des épaules, des genoux, des poignets, des mains, du rachis (soit la colonne vertébrale). C’est très vaste. Elle regroupe deux domaines. D’un côté, l’orthopédie froide; par exemple, une patiente de 75 ans qui souffre d’une arthrose du genou et est sujette un jour à la mise en place d’une prothèse totale du genou. De l’autre côté, la traumatologie brute; par exemple, un motard qui se casse la figure à haute vélocité, qui a un fémur cassé et doit être pris en charge de manière urgente. On a aussi toute la médecine sportive.

En quoi ce congrès est-il novateur?

Ce qui est novateur, c’est que ce type de congrès met en relation différents spécialistes de la santé gravitant autour des pathologies ostéoarticulaires, ce qui est unique en Wallonie. Par ailleurs, la combinaison de trois éléments le rend aussi novateur: la réalisation de chirurgies en live, retransmises en direct; des présentations scientifiques diverses; et des travaux pratiques c’est-à-dire des workshop d’apprentissage par la manipulation pour tout type de professionnels de la santé.Par exemple, il y a un workshop de découverte de l’infiltration sous échographie pour les médecins spécialistes ou généralistes, un travail pratique de prise en charge de rééducation de l’épaule pour les kinésithérapeutes ou encore des ateliers sur des simulateurs d’arthroscopie pour les assistants en chirurgie. C’est un congrès qui se veut vraiment pratique pour les professionnels de la santé. Le but étant de renforcer la qualité de travail en la matière dans l’Est de la Belgique.

Avec plus de quarante orateurs, véritables pointures dans leur domaine…

Les orateurs viennent de partout. On a des professionnels de la santé de Libramont, de Liège, de Louvain, de Verviers évidemment, de Bruxelles, des collègues d’autres réseaux et même des personnes du privé. Au total, ce sont 45orateurs qui apportent leur contribution et cela va du radiologue au médecin, au kiné, à l’ostéopathe. Cela permet de s’adresser chaque fois à un public spécifique. On ne va pas parler de la même chose dans le camion de traumatologie aux infirmiers, aux kinés ou aux médecins. On focalise par exemple sur l’instrumentation pour les infirmiers. Quant aux assistants, on s’axera plus sur le comment réduire une fracture et la stabiliser.

Vous évoquez le camion de traumatologie, qu’y a-t-il d’autre au programme?

Oui, au-delà de la salle principale et de la salle accessoires, on aura une salle du futur et deux camions avec des pièces cadavériques pour les chirurgies en live, dans le premier, et tout ce qui concerne la traumatologie, dans le second.

La salle du futur, c’est l’occasion aussi de présenter quelques machines assez étonnantes?

Il y a en effet une salle qui est baptisée «la salle du futur». Trois machines y seront présentées et c’est une première dans la région. La première, c’est une machine de rééducation de l’épaule qui a été développée par deux kinésithérapeutes qui vont nous la présenter. Il y a aussi la découverte d’un échographe arthroscope au programme; avec, comme particularité, qu’il combine l’image d’échographie et permet de voir à l’intérieur de l’articulation en passant par une aiguille avec une petite fibre optique à l’intérieur. Une machine «révolutionnaire». Enfin, on découvre aussi des sortes de lunettes de réalité virtuelle augmentée combinées avec une navigation qui permet au chirurgien de réaliser son geste de manière encore plus précise et plus en rapport avec l’intervention telle qu’il l’a planifiée au départ.

Que Verviers soit organisatrice d’un tel congrès, c’est une manière de montrer qu’on y est à la pointe en la matière?

À travers ce congrès, on a l’espoir, en tout cas, d’asseoir la notoriété du service d’orthopédie du CHRVerviers qui se crée.Au départ, on était englobé dans un service de chirurgie et maintenant, nous avons créé un service de chirurgie orthopédique en tant que tel. On espère évidemment des retombées en termes de patients, tout simplement à travers les médecins, les kinés qui se rendent compte de la qualité de notre prise en charge. Et puis, ce congrès poursuit aussi un but d’enseignement et d’éducation. Traiter un patient avec une pathologie, c’est un travail d’équipe, et on a pour ambition d’améliorer les connaissances des uns et des autres sur les pathologies ostéoarticulaires ou de l’appareil locomoteur.

Quels sont les grands défis locaux et globaux pour l’orthopédie, à vos yeux?

Au sein de l’hôpital, ce qui va être important pour nous sera d’augmenter et d’améliorer l’organisation globale du service et d’avoir une complémentarité des différentes spécialités orthopédiques. On va vers une proposition thérapeutique globale au sein du service d’orthopédie.Améliorer aussi la collaboration entre les différents sous-services de l’hôpital et de l’Est de la Belgique est un second défi. Plus largement, je suis convaincu que le futur va être de plus en plus de la reconstruction cartilagineuse. C’est-à-dire qu’on ne remplacera plus l’articulation mais on va vers la réparation à travers la greffe d’éléments cartilagineux. Même si on en est encore loin, c’est l’avenir.