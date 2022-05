Des jobs à pourvoir dans des entreprises de la région verviétoise

Le 10 mai prochain, 123cdi organise, en collaboration avec le Forem, un jobday à l’Hôtel Verviers. Neuf emplois sont à décrocher. "Les postes sont à pourvoir dans deux entreprises de la région, Armacell (NDLR: à Thimister-Clermont) qui fabrique notamment de la mousse pour les isolations et X-Pack (NDLR: à Verviers) qui fabrique des protections d’emballage en polystyrène , indique, Xavier Ciechanowski, directeur de 123cdi. Du côté d’Armacell, ce sont six conducteurs de ligne de production qui sont recherchés, ils contrôlent les lignes de production, changent les paramètres, etc., pour qu’en bout de course, la production soit bonne. Du côté d’X-Pack, ce sont trois profils différents: des monteurs, pour changer les moules nécessaires à la production des différents produits, d’un maintenancier pour le parc machines et d’un emballeur."