Organisé par l’échevinat de l’Interculturalité, avec d’autres acteurs socioculturels, cet événement gratuit a été imaginé en un temps record. "Il était important pour nous de continuer à prôner ces valeurs d’antiracisme, d’égalité et de solidarité , explique l’échevin Antoine Lukoki (PS). Surtout face à la montée des extrêmes, un peu partout dans le monde."

Pour marquer le coup, deux têtes d’affiche ont été invitées. La première est la chanteuseet musicienne belgo-camerounaise Lubiana, révélée il y a dix ans dans l’émission The Voice , sur la RTBF. "Elle s’accompagne aujourd’hui à la kora, un instrument à cordes malien" , note-t-il. Son dernier album, Beloved , sorti en 2021, rencontre un joli succès auprès du public.

La deuxième vedette de cette édition n’est autre que le rappeur français Médine. "Il s’agit d’un artiste engagé qui vient de sortir un nouvel album et de dévoiler les dates de sa tournée. La première est Verviers et c’est sa seule date estivale en Belgique" , indique, non sans fierté, Antoine Lukoki. Vivement critiqué il y a quelques années pour ses textes provocateurs, Médine s’est maintenant assagi. "Il a poli son image. Il est passé du côté banlieusard à la sphère internationale , estime l’échevin. Puis, il colle avec les valeurs de gauche du festival."

Libertad accueillera aussi, dans l’après-midi, le rappeur verviétois TarOne (Thomas Raepsaet), qui vient également de sortir un nouvel opus. "On veut continuer à mettre en avant les personnalités locales."

Pour l’année prochaine, l’échevin envisage de décliner le festival sur deux ou trois jours, avec des conférences. "On avait déjà pris des contacts pour faire venir Lilian Thuram, le joueur de foot français."