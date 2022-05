Trois fauconneaux sont nés dans la tour de l'ancienne Grand Poste

Le Forem verviétois l’a annoncé sur sa page facebook, son bâtiment vient d’accueillir, cette année encore, trois petits fauconneaux. Ceux-ci sont nés dans la tour de l’ancienne Grand-Poste, qui abrite les bureaux du Forem de Verviers.Il s’agit de deux mâles et d’une femelle, qui " ont été bagués et seront suivis toute leur vie par l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Selon la formule consacrée, la maman et les bébés se portent à merveille ".