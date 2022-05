Le Belgian Beer Festival ouvre dès ce jeudi après-midi sur la place Verte de Verviers

Dès ce jeudi à 16h (même heure d’ouverture pour vendredi et samedi et avec entrée gratuite), 250 bières provenant de 60 brasseries belges seront à déguster. Le festival se tiendra jusqu’à samedi soir. En plus de l’aspect gustatif (il y aura également des foodtrucks), des animations sont prévues tout au long des trois jours: DJ’s (ce jeudi soir, DJ Sergio), fanfares et groupes de reprises.