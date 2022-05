Un couple de Petit-Rechain, Yvonne Scheen et Patrice Slangen, a fêté ses noces d’or

Madame a grandi à Ensival, et Monsieur à Verviers. C’est en 1968, lors du thé dansant de Mont (Dison) qu’ils se sont embrassés… dès la deuxième danse! Ils se sont dits "oui" quatre ans plus tard, à Lambermont (où ils vécurent) le 29 avril 1972. Patrice, musicien de formation, a formé un groupe avant de divertir le public pendant trois décennies. Chose qu’il poursuit, d’ailleurs. Il œuvra comme dessinateur industriel chez Thonon. Le couple a déménagé rue Spintay où Yvonne tenait le magasin Norma. Elle a travaillé au Printemps (comme couturière), chez Klinkenberg et à l’Alternative.