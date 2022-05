Réveillon militant et présidentiel

Un lieu symbolique pour le Parti socialiste, en lien non seulement avec le passé industriel lainier de Verviers mais aussi des inondations, dans un des quartiers les plus ravagés de la région. Pour l’occasion, plusieurs députés et ministres wallons ont fait le déplacement. Christie Morreale, Christophe Collignon et Frédéric Daerden ont pris tour à tour la parole.

Paul Magnette: «un arrondissement dynamique»

Mais c’est surtout la venue du président du PS, Paul Magnette, qui a attiré le plus l’attention des militants et camarades. "Je n’aurais pas imaginé ne pas être à Verviers ce samedi soir , détaille Paul Magnette. Nous avons même tourné notre vidéo du 1er mai à Limbourg, un des lieux qui a le plus souffert et un des lieux où le socialisme a montré la vraie solidarité sans calcul, qui était spontanée et naturelle." Et de lancer des fleurs, ou des roses, au PS de l’arrondissement de Verviers. "C’est un arrondissement particulièrement dynamique. Vous avez des talents formidables." Ensuite, le président du PS s’est attaqué à ses meilleurs ennemis que sont le MR et le PTB. Le tout en énumérant des dossiers importants aux yeux du PS tels l’emploi, la sécurité sociale ou encore l’indexation automatique des salaires

Un discours sous le signe des inondations

Quant à la présidente de la fédération verviétoise du Parti socialiste, Valérie Dejardin, son discours ne pouvait évidemment pas ne pas évoquer les inondations qui ont aussi touché durement sa commune de Limbourg. " Dans notre arrondissement et ailleurs, on a pu compter sur nos élus locaux. Ils ont toujours été à la hauteur pour répondre aux urgences et aux situations compliquées. Et je souhaite les remercier au nom de la fédération verviétoise. Le parti, c’est avant tout nos militants qui ont aidé dans l’épreuve et dans le drame.Le tout bénévolement et avec cœur.On a à ce moment aucune arrière-pensée électoraliste ou en mettant un t-shirt rouge avec un logo d’un parti bien connu.Encore moins de prendre des photos et de recruter des militants." Valérie Dejardin présente aussi le futur du PS verviétois. "Avec Ersel Kaynak et son équipe, nos députés, nos élus locaux, nos militants, nous travaillons chaque jour pour remettre du rouge dans ce qui est devenu de plus en plus bleu.Trop bleu dans notre arrondissement. D’ailleurs, je le dis haut et fort à ceux qui disent que le PSest démobilisé, à ceux qui rêvent d’un arrondissement de Verviers sans socialiste: plus que jamais nous sommes là."

La ministre Morreale accueillie par les aides familiales

Enfin, en prélude à la soirée, une poignée d’aides familiales de la FGTB ont accueilli, en protestant gentiment, la ministre de l’action sociale Christie Morreale. Et ont rappelé les griefs qui minent leurs quotidiens dans leur travail. La ministre les a écoutées avec une oreille attentive et leur a répondu en rappelant les avancées déjà acquises mais aussi que le combat social n’est pas terminé à ce sujet.