La FGTB de Verviers veut une gauche unie

La thématique des inondations a évidemment ouvert ce discours. "Comment ne pas compatir au sort des sinistrés, a-t-il lancé. La FGTB de Verviers a un certain nombre de remarques à faire, notamment sur les recommandations de la commission parlementaire pour lesquelles nous nous exprimerons dans les médias prochainement".

Les militants étaient au rendez-vous. ©EdA J.W.

Rapidement, Christian Jacquemin a également appelé à une union des progressistes de gauche. "Nous n’avons que faire de vos querelles partisanes, de qui est le plus à gauche ou le moins à droite, de qui est le plus dans les manifs et les actions. Les divisions de la gauche ne nous aident pas! L’ennemi, c’est la droite." Après avoir fait un parallèle avec la présidentielle française, il a également égratigné le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qu’il a qualifié de "connard", et Conner Rousseau, le président des socialistes flamands.

"Voilà déjà plus de 6 ans que dans chaque discours du 1er mai, la FGTB Verviers Ostbelgien alerte sur la montée de l’extrême droite partout en Europe. Pensez-vous qu’en vous critiquant sans cesse, qu’en vous invectivant publiquement et en décevant ainsi le monde ouvrier vous allez pouvoir contenir la montée des fachos? Nous sommes convaincus du contraire" , a-t-il ajouté. Christian Jacquemin est aussi revenu sur la déception du syndicat par rapport au PS et à l’instauration de la semaine de 4 jours de travail. "Nous avons encore plus de mal à comprendre comment les socialistes peuvent accepter un compromis abolissant la journée de travail de 8 heures, que nous sommes censés célébrer aujourd’hui et chaque 1er mai." Et Écolo n’a pas été non plus épargné. "Les Verts sont aux abonnés absents dans ce gouvernement sur les questions sociales , estime le président de la FGTB Verviers Ostbelgien. Nous attendons autre chose d’eux."

Enfin, Christian Jacquemin a conclu son intervention en appelant à venir manifester à Bruxelles le 20 mai prochain.