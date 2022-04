La Vesdre n’a pas des qualités si exceptionnelles: la fin d’un mythe?

Dans le dernier bulletin de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire (le volume 82, disponible à La Traversée), l’historien Paul Delforge, chercheur attaché à l’institut Destrée, a publié l’article La Vesdre, or bleu de la "Cité lainière"? Pour en finir avec le mythe de la supériorité . Il y explique pourquoi l’eau de la Vesdre n’a pas toutes les qualités qu’on lui prête.

Une thèse qui flatte l’ego

"Quand on dit aux Verviétois que leur eau n’a pas vraiment des qualités exceptionnelles, cela étonne. Alors, elle a des qualités mais on la dit si parfaite qu’on finit par confondre les époques" , note Paul Delforge. Depuis de nombreuses années, les historiens tentent de comprendre les raisons d’une telle prospérité à Verviers. "Quand on regarde surtout dans les temps anciens, il n’y a aucun atout naturel qui paraît jouer en faveur de la ville de Verviers , ajoute-t-il. Elle est isolée par rapport à Liège, dans un fond de vallée. À part quelques carrières, il n’y a pas de richesses naturelles. Il n’y a pas d’élément qui justifie de façon évidente qu’on se retrouve au XIXe siècle avec l’un des centres industriels de la laine parmi les plus puissants d’Europe.Face à cette interrogation assez métaphysique, parmi les éléments explicatifs qui vont être avancés, se trouvent la qualité de l’eau".

Ce qui était une hypothèse de travail pour les historiens du début du XIXedeviendra une certitude sous la plume des ceux de la dernière moitié de ce siècle. "Ce moment correspond au moment où Verviers choisit de construire un immense barrage dans la vallée de la Gileppe pour avoir une eau en quantité et en qualité supérieure. C’est un peu le péché d’anachronisme qui va être commis. On va attribuer la qualité de l’eau qui provient du réseau de distribution de la Gileppe aux eaux antérieures de la Vesdre".

À cette époque, la critique historique n’était pas encore de mise. "Ce sont donc des écrits qui vont satisfaire tout le monde: l’ego des Verviétois et ceux qui passent après et y voient une évidence" , estime le chercheur. Cette piste sera pourtant remise en cause dans les années 30 par des gens qui travaillent dans le domaine des eaux, des chimistes, un géographe et un historien. "On dispose de tous les éléments après la Seconde Guerre mondiale pour sortir de cette thèse." Mais la reparution d’articles du XIXe siècle vient à nouveau semer le doute dans les années 50 et 60. "Cela ramène à la surface la manière à laquelle on racontait l’Histoire avant".

Grâce à la science

Provenant des Hautes Fagnes, l’eau de la Vesdre a des qualités intrinsèques indiscutables. "Mais là où elle passe et son caractère torrentiel, imprévisible font en sorte qu’elle ne correspond pas à la manière dont le métier du traitement de la laine se professionnalise, se mécanise au cours du XIXsiècle." À ce moment-là, c’est la question de la quantité des eaux qui est problématique. Des petits réservoirs vont alors être créés par des industriels pour stocker les eaux en période hivernale et ainsi avoir un débit constant toute l’année.

"Dans le même temps, la science et la chimie sont en train d’avancer. En Angleterre, à l’occasion de conférences et de congrès internationaux, on met en évidence, surtout avec l’utilisation des machines à vapeurs, que l’eau qui est calcaire présente de nets inconvénients en termes d’entretien, de coûts, rappelle Paul Delforge. Ce n’est qu’à partir des années 1840-1850 que cela est prouvé scientifiquement. Et là, les Verviétois sont en avance parce qu’ils vont chercher ces connaissances-là à travers le monde pour les ramener chez eux et finalement montrer que, sur le passage de la Vesdre, il y a des zones calcareuses qui atténuent les qualités que peut avoir le cours d’eau du côté d’Eupen." Et c’est l’un des rôles du barrage de la Gileppe de les conserver. "Il a été construit en amont de zones calcareuses. C’est la science, l’intelligence et le sérieux d’un certain nombre de Verviétois de l’époque qui ont permis d’avoir un avantage technique par rapport à la concurrence."

À l’inverse d’Eupen, qui se trouve dans une vallée étroite et ne dispose pas de beaucoup de débit, Verviers offre à la Vesdre une vallée plus large. "Tout le processus du traitement de la laine est conditionné par cet environnement.C’est ce qui permet d’expliquer la prospérité des Verviétois au XIXe. Pour appuyer ma démonstration, j’ai aussi analysé la manière dont on écrit l’histoire dans d’autres bassins textiles en France et jamais on ne mentionne avec autant d’importance le rôle de l’eau dans l’industrie de la laine."

Avec l’arrivée des différents solvants, cette qualité de l’eau rentrera moins en ligne de compte dans le processus. "Le barrage va changer de statut: l’eau va servir à la distribution d’eau des ménages plutôt qu’à un usage industriel" , indique Paul Delforge.

Si l’historien remet en perspective le côté magique attribué au cours d’eau, il ne nie en aucun cas son importance. « Sans la Vesdre, il n’y aurait pas eu d’usines textiles , poursuit-il. Derrière la rivière, il y a surtout la capacité de l’homme à tirer profit d’un élément naturel. Finalement, c’est le seul qui pouvait présenter un certain avantage dans cette région. Celle-ci était un centre industriel parmi les plus productifs au monde. On appelait quand même Verviers la “Manchester du continent”. Ce n’est pas rien ».