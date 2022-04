Interview de Christian Jacquemin en préface du 1er  mai à Verviers: «Oui, la FGTB est déçue par le PS»

Ça fait du bien de retrouver les camarades de manière physique, de se rassembler avec des messages mais aussi une partie festive et interculturelle. Le parc Marie-Louise étant en travaux, ce sera cette fois dans la cour Fischer. Ce lieu est empreint d’une certaine émotion pour nous. Il est symbolique, avec le buste de Jean Roggeman, qui est le père des syndicalistes verviétois, comme certains disent, et, en bord de Vesdre, on ne peut pas ne pas penser aux inondations, aux familles endeuillées et aux familles toujours précarisées, qui ont des problèmes administratifs ou avec les assurances.

En tant que président de la FGTB verviétoise, vous prendrez la parole à la tribune, ce dimanche. Quelles sont les revendications que vous porterez dans votre discours?

On appellera à la mobilisation pour les actions de grève qui seront menées en mai dans la région verviétoise et pour rejoindre la manifestation en front commun syndical à Bruxelles, le 20 mai. On conteste tout ce que le gouvernement fédéral a mis en place au détriment des travailleurs, notamment en termes de flexibilité au travail. L’essence même du 1er mai, c’est la journée des 8 heures (8h de travail, 8h de loisirs, 8h de repos). Or, on peut instaurer la semaine de 4 jours de travail, mais augmenter le nombre d’heures par jour, c’est un peu l’abolition de cette journée des 8 heures.Les décisions prises par le gouvernement fédéral sont toujours dans l’intérêt des mêmes, des plus nantis. Autre exemple: l’instauration du chômage Covid temporaire à mi-temps, qui va touche particulièrement les aides ménagères et les travailleuses en titres-services. C’est le genre de choses qu’on se doit de dénoncer. On ne sait pas non plus comment on pourrait accepter que des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner puissent se faire virer (on n’est pas ici dans le débat sur l’obligation de la vaccination), surtout après que les membres du personnel soignant ont été considérés comme des héros. Le gouvernement de Charles Michel était déjà une catastrophe pour les travailleurs mais avec De Croo, malgré ses beaux discours de concertation sociale, ce sont des décisions unilatérales et il est toujours très compliqué pour que ce soit dans le sens d’aider les plus démunis.

L’actualité, c’est aussi la hausse des prix de l’énergie… et la baisse du pouvoir d’achat.

C’est même l’actualité urgentissime. Beaucoup plus de travailleurs ont des difficultés financières. Avant, c’était ceux qui touchaient 11 ou 12 € de l’heure. Maintenant, c’est aussi ceux qu’on disait qu’ils étaient bien payés, avec 16-17 €. Certains doivent choisir entre nourrir leurs enfants ou faire le plein de leur voiture pour aller travailler… Je ne dis pas que le gouvernement n’a rien fait. Mais quand il met sur la table une enveloppe de 30 millions d’euros, c’est pour 1,5 million de travailleurs… et ça ne fait donc que 20 € par travailleur et par an. Tout en précisant dans le texte que ça ne doit pas coûter 1 € aux entreprises. On voit bien l’influence de la droite. C’est comme la loi de 1996 modifiée par le gouvernement Michel pour limiter impérativement la norme salariale (le même gouvernement a aussi fait un saut d’index, en 2018, ce qui représente une perte de 40000 € en moyenne pour chaque travailleur sur l’ensemble de sa carrière). On ne peut donc rien négocier dans les secteurs, alors qu’on voit les progressions indécentes des salaires des patrons du Bel-20 (on parle là en millions!) et que pour 2020, 98% des bénéfices des entreprises ont été redistribués aux seuls actionnaires. Le directeur de la Banque nationale dit même qu’on devrait atteindre des records pour 2021… et ce n’est pas le gauchiste du coin qui le dit. Dans le même temps, on nous dit que si on devait négocier aujourd’hui un accord interprofessionnel, ce serait 0% d’augmentation salariale? Heureusement qu’il y a l’indexation automatique des salaires. Sinon, il y aurait encore plus de gens qui ne sauraient pas mettre de l’essence pour aller travailler (il y a beaucoup de messages dans ce sens), ce qui n’est pas non plus à l’avantage des employeurs.

Le Parti socialiste, il est dans ce gouvernement. Vous en êtes déçu, au syndicat socialiste?

Oui, effectivement. Nous avons rencontré le ministre Dermagne ce lundi, au PS de Verviers, à l’initiative de la présidente de la fédération verviétoise du PS, Valérie Dejardin. Nous avons eu l’occasion de lui dire qu’on attend autre chose de la part de socialistes dans un gouvernement. Même si, quand on voit la constellation politique, ils ne sont pas seuls dans la coalition Vivaldi et qu’ils sont fort seuls pour faire passer les attentes de la population. Quand on voit les positions d’un Vandenbroucke ou la sortie de Conner Rousseau (NDLR: sur Molenbeek), on ne peut pas considérer que les Vooruit sont encore des socialistes et des gens de gauche. On n’est pas stupides, on sait que les décisions que nous combattons, les socialistes ne les prennent pas seuls mais ils en sont quand même coresponsables. Ce qu’on n’accepte pas, surtout, c’est la façon dont ils communiquent sur les compromis politiques, en disant que cela aurait pu être pire encore.