Des mini melo-cakes naturels et sans gluten

Miniformats

"Ce que je reprochais aux melo-cakes c’est qu’ils étaient assez gros: je voulais les remettre à ma sauce et en petits formats" , nous explique Jack Bodart, installé dans son atelier à la maison, avec son épouse Séverine Leroy, depuis près de deux ans. Leur melo-cakes ont la taille de grosses pralines (14gr) et se mangent en une ou deux bouchées. Parfait pour accompagner le café!

Plusieurs goûts

Au menu? Six goûts, dont le plus "traditionnel" au chocolat (au lait, noir ou blanc désucré), avec sa guimauve vanille, et un biscuit à base d’éclats de noisette et d’amande. Eh oui, ici pas de pâte brisée traditionnelle! "Je cherchais une alternative pour le biscuit, car il y a énormément de gens qui sont allergiques au gluten etc. Ici, je n’utilise ni farine, ni beurre. "

À la place, ils utilisent des fruits déshydratés, des fruits à coque ou encore des éclats de meringue.

Parmi les autres parfums, on retrouve les lovely cakes caramel, kiwi, passion, framboise et citron. " Le biscuit est à chaque fois différent et adapté en fonction de la confiture à l’intérieur" , explique le spécialiste.

C’est que Jack Bodart – un rien perfectionnniste – travaille depuis six mois sur le projet. "Et j’ai fait faire des moules et des machines pour mouler en grosse quantité. Maintenant, j’ai une capacité de production de 6000 pièces par jour. On a bien réfléchi au produit pour le mettre en place."

Alors qu’ils viennent de signer avec le distributeur Bruyerre, la cadence de production est soutenue.Les nouveaux melo-cakes naturels, résolument régressifs, sont en vente sur leur e-shop (avec des points relais ou envoi par la poste), ainsi que dans de nombreux points de chute, en Belgique et au Luxembourg. "Les retours sont très positifs" , se réjouit le couple.

Il ne vous reste plus qu’à décider lequel goûter en premier…

www.delicesdamy.be