Le muguet, une tradition qui fluctue au fil des ans

De plus, les ventes de muguet dépendent des régions. "Si on compare la région verviétoise à la région liégeoise par exemple, cela n’a rien à voir! Les fleuristes liégeois vendent beaucoup plus de muguet que nous. Et cela est dû notamment au point de vue politique et symbolique.Cette tendance, on la voit principalement dans les villes plus ouvrières comme Charleroi ou encore La Louvière."

Ensuite, le brin de muguet en lui-même a aussi évolué au fil du temps. "On vend toujours des brins de muguet seuls. Mais on propose de plus en plus des muguets accompagnés d’une rose ou carrément avec un bouquet complet avec des freesias par exemple. Et on vend aussi des muguets en pot avec racines."

Enfin, ces dernières années, le muguet a fait un retour assez remarqué. "Pendant le confinement, les gens se sont tournées vers les fleurs pour faire plaisir aux personnes qu’elles apprécient. On avait même, en 2020, livré les brins aux domiciles des clients. Mais ici, avec ce contexte socio-économique que nous connaissons, il faudra voir si cette tendance perdure. Il n’empêche qu’il y aura toujours, pour beaucoup, la volonté de faire plaisir à leurs proches."