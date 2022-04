"Ce jeudi vers 17h30, une personne a pris la fuite au départ des rues de Hodimont et du Moulin à Verviers, suite à une interception par nos policiers, informe la zone Vesdre. Il tentait de vendre un véhicule qui n’était en ordre de rien. La police a été appelée et l’homme a pris la fuite en… sautant dans la Vesdre. Il a été intercepté et ramené dans nos locaux. Privé de liberté à la demande du parquet, il s’y trouve toujours. Il n’avait, dans un premier temps, pas ses documents sur lui." Ni son maillot, sans doute.