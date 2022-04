Parking «anarchique» près de l’Institut Notre-Dame à Mangombroux: ça verbalise!

Des véhicules garés de "manière anarchique" près de l’Institut Notre-Dame – particulièrement dans les rues Jean Baguette et Jean Tasté –, relate la zone de police Vesdre, ont poussé cette dernière à renforcer sa présence à travers des patrouilles mixtes de policiers de la Maison de police de Mangombroux accompagnés de maîtres-chiens. "Le service circulation et les motards sont aussi de la partie" , indique la zone. On a reçu quelques doléances de riverains proches car des conducteurs immobilisent leurs véhicules pour aller rechercher leur enfant à l’école. Il semble que les campagnes "Rentrées paisibles" où un Policier est présent aux entrées et sorties scolaires quelques jours après un congé scolaire, ne suffisent plus dans certains cas et que le retour au stationnement sauvage reprenne."