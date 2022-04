Retour du Salon du vin et du tourisme portugais

Afin de leur donner encore plus de visibilité, l’importateur organise pour la 3efois un Salon du vin et du tourisme portugais, à l’étage de l’hôtel Van der Valk Congrès, à Liège. Prévu les 20, 21 et 22 mai, il s’adresse tant aux connaisseurs qu’à ceux qui ont envie d’en apprendre davantage sur la production de ce pays. "Le vendredi 20 mai, il s’agira d’une soirée VIP avec nos partenaires mais aussi quelques particuliers." Un repas aux chandelles, aux saveurs portugaises, sera accompagné de vins servis directement par les viticulteurs. Samedi, de 15 à 21 h, et dimanche, de 15 à 18h, le salon, unique en Belgique, sera alors accessible au grand public.

"Nous accueillerons 10 producteurs portugais , poursuit Stéphan Cols. Certains viennent à chaque édition, d’autres viennent pour la première fois. On essaye toujours d’avoir de nouvelles têtes. Une centaine de références seront présentes sur place" . Ces propriétaires de domaines viticoles possèdent également souvent des hôtels et autres hébergements. L’occasion parfaite de mixer tourisme et découverte d’un terroir. "Certains hôtels proposeront des réductions sur les séjours ou les petits-déjeuners à nos visiteurs" , annonce-t-il.

Bon à savoir également, l’entrée de 8 € permet de bénéficier d’un bon 5 € de réduction pour tout achat d’une valeur de 50 €. "On veut vraiment inviter les gens à goûter ces vins" . Des huiles d’olives et des portos de ces différents domaines seront aussi mis à l’honneur.

À noter aussi que Quatro Vino lancera des cours autour des vins et des cépages portugais dès septembre, dans son magasin de Verviers.

Ppage Facebook: «Quatro Vino»