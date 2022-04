Inondations: il y a eu trop de dons de vêtements à Verviers, à ne plus trop savoir qu’en faire (photos et vidéo)

Il y a eu un tel élan de générosité suite à la catastrophe de la mi-juillet 2021 que, paradoxalement, il y a eu trop de dons de vêtements, plus que ce que les sinistrés ont demandé (ce n’est pas le cas pour le mobilier, qui a été distribué).

Il en reste une "quantité pharaonique" , a qualifié la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, lors du conseil communal de ce lundi, à une question de Laszlo Schonbrodt (PTB) sur l’avenir de ces dons. Eh bien, le problème n’a pas encore de solution car: la convention qui en a confié la gestion (le tri et la distribution) à l’ASBL Télé-Service vient à échéance en janvier 2023; le bâtiment est censé alors être vidé (pour un projet que la majorité politique dévoilera d’ici là); "Télé-Service n’a pas la possibilité de tout entreposer et la Ville non plus, plusieurs de nos bâtiments ont aussi été sinistrés" .

Et puis, selon la bourgmestre, "il se pose une question éthique: ce sont des dons et on ne peut donc pas les vendre" .

80 bénévoles à pied d’œuvre à Télé-Service

Directrice de Télé-Service, Corine Sisterman confirme que les sinistrés de juillet 2021 ne demandent plus de vêtements, depuis un bout de temps. "Ils ne vont pas changer de garde-robe tous les trois mois" , résume-t-elle.

Néanmoins, les 80 bénévoles de l’ASBL continuent de trier et encore trier (par taille, etc.). Ils le font dans les installations de Télé-Service, rue Paul Janson, car le bâtiment de l’ancien C&A ne s’y prête pas, lui qui a aussi été inondé et qui reste sans électricité. Les vêtements dans un état correct rejoignent alors le stock de l’ASBL pour être donnés aux sinistrés qui en feraient encore la demande (mais il n’y en a donc plus guère) ou pour être vendus à très bas prix dans le magasin de seconde main. "Nous avons également fait des dons à Fedasil (NDLR: pour les réfugiés) et à des associations verviétoises pour les envoyer en Afrique" , indique Corine Sisterman.

«On n’en voit pas la fin»

Mais le travail de tri apparaît encore comme colossal: "On n’en voit pas la fin… Pour les vêtements comme pour le matériel de puériculture, il y a beaucoup de choses à jeter, parce que c’est déchiré, taché, cassé ou incomplet. On ne donne rien qui n’est pas en ordre."

Jusqu’au changement des barillets des portes de l’ancien C&A, des piles de dons apparaissaient très régulièrement, comme sortis de nulle part, parfois jetés sans ménagement. Pas que de vêtements mais aussi des palettes avec de l’électroménager usagé entouré de films plastiques… et des déchets aussi, malheureusement (nous avons vu notamment des châssis de fenêtres…). "On ne sait pas comment ça arrivait ici. Après les inondations, il y a eu tellement de personnes qui sont passées par ici, qui y ont travaillé et qui avaient une clé…"

Plus nombreux d’une dizaine de membres depuis après les inondations, les bénévoles de Télé-Service ont donc régulièrement trouvé de tout (et n’importe quoi). Ils continuent néanmoins un véritable travail de fourmi, que rien ne… sape.