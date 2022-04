Bientôt un premier pré fleuri libre de cueillette pour les Verviétois

Une volonté née de l’échevin en charge, Maxime Degey (MR), de proposer un espace aux Verviétois où la cueillette sera libre et gratuite. Il faudra évidemment attendre que les fleurs – toutes prévues pour être coupées – fassent leur apparition dans le paysage, d’ici deux mois probablement. "Nous avons décroché une Fleur de la Région wallonne (NDLR: dans le cadre du concours "Wallonie en Fleurs"), et on espère pouvoir la conserver voire en décrocher une seconde" grâce à l’originalité, entre autres, de ce projet.

Un projet qui, au-delà de l’esthétique et de l’aspect environnemental, peut aussi créer de la cohésion sociale dans le quartier, "faire se rencontrer les gens" , et améliorer le cadre de vie dans les zones sinistrées. "Ici, c’est un premier essai assez modeste.On aimerait que ce projet se multiplie" sur la commune dans les années à venir.

Vandalisme

Avec une petite réserve, celle de voir les plantations détériorées. Comme cela a été récemment le cas sur le rond-point d’Ensival. "Nos plantations font face au vandalisme mais ne soyons pas défaitistes , croise les doigts l’échevin. J’ai la croyance que plus on améliore le cadre de vie, moins on connaîtra ce genre de faits". Le pré fleuri libre de cueillette, un concept qui pousse beaucoup au sud de la Belgique et dans le nord de la France, indique le service plantations de la Ville. À Ensival, des panneaux pédagogiques et invitant à une cueillette dans le respect des valeurs de partage seront installés.