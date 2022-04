Les travaux sur la E42 sont un cauchemar: «J’ai mis 1h30 pour faire Chaineux-Verviers»

Ces bouchons sont à tel point monstres que le trafic info radiophonique le souligne à quasiment tous les billets, soit toutes les demi-heures. Avec des pointes de retard allant jusqu’à une heure dans chaque sens en heure de pointe!

Cette mésaventure, le Verviétois Charles Demoulin l’a expérimentée ce mardi. "Je revenais de Liège vers Verviers. Et dès l’échangeur de Battice, il y avait des bouchons vers Verviers." Alors comme bon nombre d’automobilistes du coin, il est "sorti à Chaineux pour aller vers le zoning et ensuite Petit-Rechain." Ce qui fut une mauvaise idée avec les travaux de la rue de Battice. "J’ai réussi à rejoindre Dison tant bien que mal avec des bouchons partout. Et une fois arrivé à la Grappe, il y eut de nouveaux travaux. Rendant le passage encore plus long et compliqué."

Résultat pour notre Verviétois: plus d’une heure trente de bouchons pour rallier Chaineux à son domicile. "Si je ne dois donner qu’un seul conseil aux automobilistes: restez sur l’autoroute!" La perte de temps sera moins grande selon le conducteur verviétois.

Car ce type de mésaventure, un nombre important de personnes l’ont vécue ces derniers jours.Et il faudra encore prendre son mal en patience quelques jours.

Des travaux qui durent une semaine et qui reviendront l’an prochain

Pour en revenir aux travaux, ceux-ci concernent donc le revêtement et des analyses qui y sont menées. "Ces analyses, qui sont menées sur l’E42/A27 entre Verviers et Polleur, soit sur environ 5 km, permettent d’étudier les revêtements du tronçon en vue de sa réhabilitation, dans les deux sens de circulation, prévue en 2023 dans le cadre du Plan Infrastructures et Mobilité Pour Tous 2020-2026" , détaille la Sofico. Vous l’aurez compris, ces travaux, et bouchons, ne sont qu’un avant-goût par rapport à ce que nous pourrions vivre l’an prochain. Du moins si le plan de circulation n’est pas adapté. C’est certes un bien pour un mal, tant ce tronçon bétonné est vétuste et dangereux en cas de pluie.

Mais il serait opportun de se pencher sur la problématique de la mobilité à cet endroit pour les futurs travaux de l’an prochain, au risque de faire perdre la patience à beaucoup de personnes.