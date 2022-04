Les conteneurs de déchets collectifs, symboles de l’incivisme à Verviers

Ça, c’est la vision développée par Laszlo Schonbrodt, de l’opposition PTB, lors du conseil communal de ce lundi soir.

Ce n’est pas celle de l’échevin de la Propreté publique et de la Gestion des déchets. Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) ne nie pas les problèmes techniques, qui bloquent certaines trappes de conteneurs. Mais, affirme-t-il, il y en a moins qu’au début du système et l’installateur est systématiquement sollicité pour les régler. Mais, parfois, le problème technique est dû à un problème plus humain. L’échevin a cité un exemple: "Un membre du service des travaux m’a dit avoir vu quelqu’un sauter sur un sac pour le faire rentrer dans un conteneur." Pas étonnant donc que cela bloque, alors.

À ce propos, "que faire avec son sac devant une machine récalcitrante? Faire demi-tour? Faut pas pousser!" , a lancé le leader du PTB. Eh bien… pourquoi pas?, lui a rétorqué Jean-François Chefneux qui considère que se rendre vers un autre site de conteneurs collectifs, un peu plus loin, relève du civisme. L’échevin affirme qu’il "y a deux fois plus de problèmes à Verviers qu’ailleurs" avec les conteneurs collectifs et que "80% des problèmes sont dus à des incivilités" .

Pour lui, "le politiquement correct voudrait qu’on accuse la poubelle. Mais force est de reconnaître qu’il y a des gens qui s’en fichent!".

Sans doute pour préparer sa réponse à la question déposée par le PTB, Jean-François Chefneux avait fait le tour des 29 sites de conteneurs collectifs enterrés, dimanche, à vélo. Avec son badge "passe-partout", il a testé chacun des 42 conteneurs. La trappe par laquelle déposer ses déchets fonctionnait tout à fait normalement, sauf pour 5 conteneurs (dans autant de sites à un seul conteneur). Mais quasi partout, il y avait des crasses déposées autour…

Lors de son tour à vélo, qu’il a résumé dans une vidéo postée sur Facebook, il dit avoir même rencontré une dame qui, alors qu’elle déposait un sac sur le côté, "m’a dit que ça ferait plaisir aux pauvres, parce que c’étaient des livres. Elle aurait pu les donner à une bibliothèque ou que sais-je" !

Visiblement remonté contre ces actes d’incivisme, celui qui est aussi échevin de l’Environnement compte bien en l’efficacité de futures caméras de surveillance pour accentuer lutter contre leurs auteurs. Car pas question de "laisser une minorité de gens pourrir la vie de la grande majorité des citoyens" .

Pas de quoi cependant le réconcilier sur cette problématique avec Laszlo Schonbrodt, qui s’est montré outré que les Verviétois soient considérés "comme des sauvages" et qui préférerait que ces conteneurs collectifs valsent à la poubelle.