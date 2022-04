Huit suspects actifs dans des vols d’engins de chantier interpellés

La structure était active depuis le début de l’année 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Liège et organisait de manière diverse la récupération illégale d’engins de chantier – par le biais de vols, de détournements, d’escroqueries – pour les écouler à l’étranger, a précisé le parquet dans sa communication. "L’enquête doit encore déterminer le rôle de chacun et les modes opératoires précis parmi lesquels on peut citer la création de deux sociétés prête-nom pour la location de véhicules ensuite détournés, le repérage et l’entreposage des véhicules volés, les contacts avec la France pour la revente de ces véhicules" , peut-on également lire dans le communiqué.

À la suite de l’enquête, le 21 avril dernier, une opération coordonnée par la Police judiciaire fédérale de Liège – en collaboration avec les zones de polices Pays de Herve et Vesdre, neuf perquisitions ont été menées, huit suspects ont été interpellés, environ 30000 euros et plusieurs objets ont été saisis parmi lesquels deux engins de chantier, des clés universelles, un camion et trois armes longues.

"Sur les huit individus interpellés, six se sont vus décerner un mandat d’arrêt et se retrouvent actuellement en détention préventive tandis que les deux derniers ont été inculpés par le juge d’instruction en charge du dossier", a, en outre, précisé le parquet.