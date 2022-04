Oubli administratif à la Ville de Verviers: «Un quart de million d’euros jeté par les fenêtres!»

Pour rappel, ces indemnités résultent d’un « oubli », à la Ville de Verviers: dans un marché conjoint avec l’AIDE (l’intercommunale en charge de l’égouttage), les travaux d’égouttage et de voirie de l’avenue Prince Baudouin, à Heusy, ont été commandés en 2017 par l’AIDE à la société malmédienne… alors que cette voirie était toujours privée, qu’elle n’avait pas encore été reprise dans le domaine communal. Le chantier a alors dû être postposé, de près de deux ans au total, pendant lesquels des indemnités ont commencé à courir, jusqu’à atteindre 2,3 millions. Devenu échevin des Travaux en septembre 2019, Maxime Degey (MR) a alors découvert ce montant. Le dossier remontait à ses prédécesseurs, les PS Hasan Aydin puis Malik Ben Achour. Parce que l’avocat de l’AIDE, chargé de ce dossier, « n’a pas fait son travail » , a-t-il expliqué au conseil communal, il a alors lui-même négocié avec le patron de Nelles une (fameuse) réduction à 242000 €.

Cependant, "c’est un quart de million d’euros que vous jetez à la poubelle dans une des villes les plus pauvres de Belgique" , a lancé Laszlo Schonbrodt, pour le PTB, qui s’abstiendra au moment de voter ces indemnités (finalement votées par la majorité), sans s’y opposer, car l’entreprise y a droit et n’est pour rien dans le couac en question.

Il a parlé de "symbole de l’amateurisme dans la gestion de la commune dont vous et vos prédécesseurs faites preuve" , évoquant la démolition de Belgacom pour un projet qui ne s’y fera pas (la cité administrative), le dossier City Mall, etc. "Majorité après majorité, nous sommes face aux olympiades de l’incompétence! Et le pire, à vous entendre, c’est que ce n’est jamais grave. Un simple “oups” et on passe à autre chose."

Quels moyens de contrôle interne?

Moins virulent dans ses propos, Hajib El Hajjaji (Écolo, qui a voté contre) s’est néanmoins dit "choqué" qu’il n’y ait pas eu de signaux d’alarme, que ce dossier soit "resté dans les cartons ou plutôt sur une armoire" aussi longtemps. Il a demandé quelles mesures de contrôle la majorité comptait instaurer au sein de l’administration afin que de type de problème ne se reproduise pas. Cette demande a été soutenue par Bernard Piron (ex-cdH passé au PS) qui, en tant qu’ex-échevin, a corroboré: "Ce n’est pas la première fois qu’on constate des dérapages au sein de notre administration (out le monde fait des erreurs) mais on ne met pas en place des mesures de contrôle interne." Selon lui, le collège communal tape alors sur les doigts d’agents communaux sans leur donner des moyens de contrôle.

L’échevin des Travaux a expliqué que le dossier, dont il a hérité après coup (et du couac aussi), était vraiment très exceptionnel: il concernait une voirie privée dont le passage dans le domaine public était freiné et retardé par certains riverains; qu’il fallait donner l’ordre de commencer les travaux dans un délai imparti pour ne pas perdre les subsides de la Région (le projet serait alors tombé à l’eau ou il "nous aurait coûté plus cher que 242000 €" ), etc.

Et a-t-il ajouté, « j’ai évidemment regardé Madame la directrice générale dans le blanc des yeux en lui disant de tout mettre en place pour que cela n’arrive plus et je crois que dans le service concerné, ils ont compris. Le message est passé au sein de l’administration » .