L’ASBL Esope aide pour le CESS en informatique

"C’est une formation unique en Wallonie , détaille Stéphanie Maréchal. Certaines écoles privées la proposent du côté de Bruxelles à 1000 € par mois. Mais nous, c’est totalement gratuitement, pour aider ces personnes à obtenir leur CESS auprès du jury central."

Pour y accéder, il faut au minimum avoir 18 ans et satisfaire à un minimum de bases scolaires. Ensuite, "la formation dure un an et débutera le 9 mai prochain. Nous travaillons les bases comme les math, le français… Mais avec une pédagogie active, avec de petits groupes. On travaille aussi avec des outils et plateformes dont auront besoin les élèves. Notre taux de réussite est de quasiment 100%."

Toutes les infos sont à retrouver sur www.esope.be